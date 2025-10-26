Барный спектакль-исповедь «К следующей зиме я повзрослею» — это не постановка в привычном смысле, а откровенный и трепетный разговор со зрителем на языке музыки, реальных историй и авторских коктейлей. Гости вечера становятся свидетелями и соучастниками честного разбора отношений: от нелепых знакомств и горьких расставаний до моментов внезапного прозрения, которые навсегда меняют восприятие прошлого. Сценарий, основанный на реальных историях, избегает однозначных оценок, предлагая каждому зрителю самостоятельно найти ответы на главные вопросы: что такое любовь, как память искажает реальность и делает ли правда нас счастливее? Проект объединил в одном пространстве виртуозную игру на фортепиано, пронзительные монологи и диалоги, рождающиеся в непосредственной близости от публики при участии звёзд сериалов «Жизнь по вызову», «Хэпи Энд» и «Метод 3».