Киноблогер и автор лекции Артём Мулеса расскажет, почему фильмы Джармуша можно (и нужно!) слушать, а также раскроет, как музыка стала для режиссёра не просто саундтреком, а центром его творческого метода. В ходе вечера лектор пройдётся по жанрам — от импровизации Нила Янга до хип-хопа и дроуна, продемонстрирует отрывки из фильмов Джима Джармуша — «Мертвец», «Пёс-призрак», «Выживут только любовники» и «Год лошади» — с последующим разбором и обсуждением. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета входят коктейль и поп-корн.