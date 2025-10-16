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Джим Джармуш и музыка в его кино

Клава
ПЕТРОВКА, Д.20/1

Начало:

Завершение:

2490₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Киноблогер и автор лекции Артём Мулеса расскажет, почему фильмы Джармуша можно (и нужно!) слушать, а также раскроет, как музыка стала для режиссёра не просто саундтреком, а центром его творческого метода. В ходе вечера лектор пройдётся по жанрам — от импровизации Нила Янга до хип-хопа и дроуна, продемонстрирует отрывки из фильмов Джима Джармуша — «Мертвец», «Пёс-призрак», «Выживут только любовники» и «Год лошади» — с последующим разбором и обсуждением. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета входят коктейль и поп-корн.

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