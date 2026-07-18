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Джейн-Фест

МТС Live Холл, шоссе Энтузиастов, 5с2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Главное событие года для миллионов фанатов Анны Джейн, самого издаваемого автора России по данным Российской книжной палаты за 2023–2025 годы. Тебя ждут встреча с актёрами фильма «Твоё сердце будет разбито», книжный маркет, лимитированные издания Анны Джейн, доступные только гостям феста, музыкальный сюрприз, автограф-сессии и эксклюзивные подарки. Тебя ждут: — встреча с актёрами фильма «Твоё сердце будет разбито»; — лимитированное издание книги «Твоё сердце будет разбито» с кадрами из фильма и автографами — только в подарок гостям феста; — старт продаж новой, ранее не издававшейся книги Анны Джейн в специальном дизайне в память о фесте (тираж ограничен); — сюрпризы от кинокомпании; — презентация новинок и встреча с редакцией; — книжный маркет с эксклюзивным мерчем; — шоу иллюзиониста; — музыкальный сюрприз; — автограф-сессии и подарки.

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