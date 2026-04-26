В конце апреля будет привоз Антона Гусаковского — танцора и хореографа с вирусной + оригинальной манерой. За год, проведенный в казарме, он научился системно и эффектно ходить на руках / падать с лестниц / стоять на голове и т. д. Джем колокольчиков: мастер-класс о коллективном теле и динамике центра управления. +живая музыка