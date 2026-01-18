Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством: тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков; — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно. Это не просто дегустация, это настроение, которое обязательно захочется повторить.