Знаковые произведения мировой джазовой музыки, такие как L.O.V.E, Autumn Leaves и My Way в исполнении Френка Синатры, а также неподражаемая Hello Dolly в исполнении Эллы Фитцджеральд, предстанут в неожиданных авторских аранжировках на французском языке. Атмосфера джазовой культуры в изысканном пространстве OBLAKО — он расположен под самым шпилем легендарной гостиницы Пекин, в сердце столицы. Насладишься великолепной кухней и авторскими коктейлями, погружаясь в мир чувственной музыки, в роскошных исторических залах. Mila Raketa & Re-Noir представляют уникальную программу джазовых хитов на языке любви! Французское очарование классических джазовых хитов раскроет совершенно новые грани. Вечер, где джаз становится искусством, а музыка — настоящим путешествием в мир изысканных эмоций и утончённого вкуса. Сбор гостей начинается за час до мероприятия, если придёшь ровно в 19:00, можешь опоздать и не успеть сделать заказ еды.