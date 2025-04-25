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Jazz в облаках. Mila Raketa — самые известные хиты на французском

OBLAKO, Большая Садовая улица, 5

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от 3900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

Знаковые произведения мировой джазовой музыки, такие как L.O.V.E, Autumn Leaves и My Way в исполнении Френка Синатры, а также неподражаемая Hello Dolly в исполнении Эллы Фитцджеральд, предстанут в неожиданных авторских аранжировках на французском языке. Атмосфера джазовой культуры в изысканном пространстве OBLAKО — он расположен под самым шпилем легендарной гостиницы Пекин, в сердце столицы. Насладишься великолепной кухней и авторскими коктейлями, погружаясь в мир чувственной музыки, в роскошных исторических залах. Mila Raketa & Re-Noir представляют уникальную программу джазовых хитов на языке любви! Французское очарование классических джазовых хитов раскроет совершенно новые грани. Вечер, где джаз становится искусством, а музыка — настоящим путешествием в мир изысканных эмоций и утончённого вкуса. Сбор гостей начинается за час до мероприятия, если придёшь ровно в 19:00, можешь опоздать и не успеть сделать заказ еды.

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Комментарии

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Анциферова Ксения
25 апреля 2025, 15:46

Офранцуженный джаз?) Шарман

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