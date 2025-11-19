В роскошных исторических залах тебя ждёт яркая музыкальная программа Юлии Коваль & бэнд, вкуснейшая кухня и авторские коктейли. Чувственная и зажигательная джаз-фанк программа. На одной сцене прозвучат лучшие композиции легендарных Whitney Houston, Stevie Wonder, Donna Summer, Anastacia, Celeste и многие другие. Красивый, мощный, настоящий голос певицы Юлии Коваль и оригинальные аранжировки. Концерт пройдёт в стильном пространстве «Oblako» расположенном на 13-м этаже легендарной гостиницы Пекин, в самом сердце столицы. Место, где сливаются воедино неповторимая атмосфера и стильный интерьер.