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Jazz в облаках

Oblako, Большая Садовая улица, 5

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от 3000₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

В роскошных исторических залах тебя ждёт яркая музыкальная программа Юлии Коваль & бэнд, вкуснейшая кухня и авторские коктейли. Чувственная и зажигательная джаз-фанк программа. На одной сцене прозвучат лучшие композиции легендарных Whitney Houston, Stevie Wonder, Donna Summer, Anastacia, Celeste и многие другие. Красивый, мощный, настоящий голос певицы Юлии Коваль и оригинальные аранжировки. Концерт пройдёт в стильном пространстве «Oblako» расположенном на 13-м этаже легендарной гостиницы Пекин, в самом сердце столицы. Место, где сливаются воедино неповторимая атмосфера и стильный интерьер.

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