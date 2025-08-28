Проникающие в душу «Shape of my heart», «Fields of gold», «Roxanne» и другие хиты, исполненные бархатным голосом известного столичного крунера Антона Ярославского, и фееричные джазовые импровизации музыкантов погрузят тебя в чарующую атмосферу мировой классики. Стинг — как холодный лондонский дождь, под которым влюбленные в кинофильмах дарят друг другу первый поцелуй. Простые мелодии поражают своим изяществом и оставляют после себя горько-сладкое послевкусие, которым хочется наслаждаться снова и снова. Талантливый крунер (от англ. «croon» — тихонько напевать, «мурлыкать») Антон Ярославский превращает свои выступления в проникновенные беседы между ним и слушателем, преображая известные песни в музыкальные истории.