Концерт группы Jazz’n’Time Джаз — свободный, ритмичный, экспериментальный — был очень близок по духу художникам XX века. Джазмены ломали каноны классической музыки, заменяя строгую партитуру импровизацией. Авангардисты — кубисты, футуристы, сюрреалисты — разрушали привычные формы живописи в поисках новых способов видеть и выражать мир. И джаз, и авангард родились из жажды свободы. Тебе предлагают вдохновиться смелостью художников и музыкантов прежде чем войти в новый прекрасный год твоей жизни. В уютной атмосфере старинной усадьбы прозвучат всеми любимые «Let It Snow», «It’s the Most Wonderful Time of the Year», «Have Yourself a Merry Little Christmas», а также другие волшебные композиции, отражающие дух Нового года и Рождества. О группе: Jazz’n’Time — уникальная коллаборация известных российских музыкантов, регулярно участвующих в ведущих джазовых фестивалях и выступающих в составах различных ансамблей. Их профессионализм и страсть к музыке делают каждое выступление особенным.