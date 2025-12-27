ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Джаз в усадьбе: новый год в окружении работ Дали и Пикассо

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Концерт группы Jazz’n’Time Джаз — свободный, ритмичный, экспериментальный — был очень близок по духу художникам XX века. Джазмены ломали каноны классической музыки, заменяя строгую партитуру импровизацией. Авангардисты — кубисты, футуристы, сюрреалисты — разрушали привычные формы живописи в поисках новых способов видеть и выражать мир. И джаз, и авангард родились из жажды свободы. Тебе предлагают вдохновиться смелостью художников и музыкантов прежде чем войти в новый прекрасный год твоей жизни. В уютной атмосфере старинной усадьбы прозвучат всеми любимые «Let It Snow», «It’s the Most Wonderful Time of the Year», «Have Yourself a Merry Little Christmas», а также другие волшебные композиции, отражающие дух Нового года и Рождества. О группе: Jazz’n’Time — уникальная коллаборация известных российских музыкантов, регулярно участвующих в ведущих джазовых фестивалях и выступающих в составах различных ансамблей. Их профессионализм и страсть к музыке делают каждое выступление особенным.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста