Закат над Замоскворечьем, крыша с видом на старую Москву и музыка артиста, который изменил поп-культуру навсегда. Jazz Reflection приглашает на яркий концерт-трибьют Michael Jackson — певца, сумевшего соединить поп, рок, диско, соул, фанк и ритм-н-блюз в музыку, которую узнают с первых нот. В программе — любимые хиты, включая песни из легендарного альбома Thriller — самого продаваемого альбома в истории музыки. Но прозвучат они по-новому: в авторских джазовых аранжировках с элементами соула, фанка, блюза и даже афро-кубинских ритмов. Jazz Reflection — московская джаз-соул группа, которая умеет превращать знакомые хиты в стильные, живые и совершенно неожиданные музыкальные истории. Это будет вечер чистой энергии, любимых мелодий, красивого заката и музыки, под которую невозможно остаться на месте.