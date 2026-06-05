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Джаз и соул на Высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 10

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Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Окунись в волшебную атмосферу вечера, где встретятся классика джаза и неподражаемый соул. В программе вечера — лучшие хиты 90-х и 2000-х, композиции, которые не перестают трогать сердца миллионов по всему миру. Тебя ждут легендарные песни Нины Симон, Ареты Франклин, Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер и многих других исполнителей. Музыканты подготовили для этого концерта уникальные, современные аранжировки известных произведений. В их исполнении культовые мелодии зазвучат по-новому — ярко, свежо, необычно. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всём и перенесёшься в атмосферу романтического вечера в самом красивом уголке нашей планеты. Выступают: «Algorithm» — новый проект от музыкантов из Камеруна с невероятной афро-вокалисткой Jeea, звездой Шоу Голос (Африка) — музыкальная история, которая создаётся здесь и сейчас на глазах аудитории. Захватывающие импровизации и потрясающий голос, который поражает красотой и силой, соединились вместе, чтобы сделать что-то абсолютно невероятное. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар.

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