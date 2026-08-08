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Джангл рейв

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первый ночной ивент от команд Джув х Заводской — рейв, который пройдёт между первым и вторым днём в рамках совместного фестиваля на Дизайн Заводе. Здесь подготовили большую музыкальную программу, визуальную часть и декорации, чтобы наполнить старую котельную светом и энергией джунглей. Рейв на котором соприкоснутся атмосфера дикой природы и индустриального мегаполиса. Девять стильных диджеев проведут тебя под ритмы техно, хард техно, грув, джангл и транс. Диджеи: Geya B2b Emilify Sycoraxy B2b Mikhail Krichmar Liza Girlina Диджей Mos Promise Dima Shaka Shareman Pete Vortex Ссылка на фестиваль: https://kaverafisha.ru/moscow/events/zavodskoyy-h-juv-318197

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