Исследуя феномен современного изобилия, Юлия Воробьёва создает натюрморты из выброшенных продуктов и упаковки, напоминающие классические фламандские натюрморты. Их визуальный язык в работах Юлии Воробьёвой обретает дополнительные смыслы — так, последствия перепроизводства и перепотребления продуктов питания противопоставляется исторически трепетному отношению человека к еде и идее райского изобилия. Вместо его торжества перед нами предстаёт новый контекст: критика культуры излишнего потребления и перепроизводства, а также напоминание о том, какую цену платит природа за человеческое стремление к избыточному. Художница находит вдохновение в самых неожиданных местах – от осеннего пейзажа в саду с опавшими яблоками до утилизированных продуктов с помоек супермаркетов. Её натюрморты представляют собой эстетический парадокс: красота и тление, привлекающее изобилие и отходы, потерявшие свою первоначальную ценность. Каждая работа демонстрирует зыбкую хрупкость природы, противопоставленную бездумности современной культуры. Выставка включает 8 натюрмортов, выполненных в жанре художественной фотографии, а также инсталляции, видеоработы и образовательные материалы. Посетителям предоставляется возможность узнать больше о проблемах переработки отходов, а также принять участие в интерактивных мастер-классах, посвящённых экологичным подходам в искусстве. Выставка работает каждый день кроме понедельника.