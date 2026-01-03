Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные, смешные, злые, уставшие. Действия героев порой абсурдны и неожиданны, в них проявляется патология, которую мы не замечаем в повседневной жизни. Монохромно, минималистично, неспешностью и эстетикой напоминает фильмы Роя Андерсона. И все это невероятно смешно. До колик, до сползания с кресел. Продолжительность – 1 час 10 минут.