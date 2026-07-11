Один из самых красивых и загадочных летних праздников — Ивана Купала. Событие, где встретятся древние традиции и современная эстетика. Музыка, венки, танцы, любовь, атмосфера свободы — эта ночь станет магической, а рассвет подарит новую историю. Диджеи: Aiwaska • Zuma Dionys • Krasa Rosa • Pola • Para Noir • Комонь • Exilados • Kiida • Mintsev • Anjei & Pasha Tseitlin • Aza Sirelis • Crystall.ine • Kirich • Lee Solar • Ruslan Gorlenko • Stereoporno Что тебя ждёт: • 13 часов и 4 музыкальные точки • 17 артистов и 4 ведущих артиста • танцевальные фолк-батлы • перформанс «парад невест» • хоровод и каравай • быстрые свидания • бьюти-зона • плетение венков • чайная травница • тематические коктейли Дресс-код: модерн-фолк, эко-шик, бохо, славянский стиль, стихии: вода, земля, огонь