ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Ивана Купала

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 2500₽
Возраст 21+
Спектакли
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Один из самых красивых и загадочных летних праздников — Ивана Купала. Событие, где встретятся древние традиции и современная эстетика. Музыка, венки, танцы, любовь, атмосфера свободы — эта ночь станет магической, а рассвет подарит новую историю. Диджеи: Aiwaska • Zuma Dionys • Krasa Rosa • Pola • Para Noir • Комонь • Exilados • Kiida • Mintsev • Anjei & Pasha Tseitlin • Aza Sirelis • Crystall.ine • Kirich • Lee Solar • Ruslan Gorlenko • Stereoporno Что тебя ждёт: • 13 часов и 4 музыкальные точки • 17 артистов и 4 ведущих артиста • танцевальные фолк-батлы • перформанс «парад невест» • хоровод и каравай • быстрые свидания • бьюти-зона • плетение венков • чайная травница • тематические коктейли Дресс-код: модерн-фолк, эко-шик, бохо, славянский стиль, стихии: вода, земля, огонь

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста