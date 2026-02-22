В согласии с ритмами Солнца, производственным календарём праздников и, конечно же, зовом сердца приглашают присоединиться на воскресные телодвижения. На открытии сезона ожидаются: звёздный худрук Betelgeize, мастер брутального грува Daniel Hokum и всесезонно цветущая Oduki. В большом нетерпении, преисполненные воодушевлением и радостью от предстоящей встречи уже выпустили ранних пташек. Betelgeize Daniel Hokum Oduki