На новой встрече киноклуба на итальянском ты зарядишься предновогодним настроением с тёплой и доброй рождественской комедией «Рождество в подарок» / “Improvvisamente Natale” (2022). Показ состоится на итальянском языке с русскими субтитрами. Каждое Рождество — это возможность для десятилетней Кьяры увидеться с любимым дедушкой, владельцем отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке в разгар лета. Да ещё просят помочь сообщить Кьяре, что они расстаются. Тогда дедушка решает подарить внучке настоящее Рождество, пусть и в августе. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса! После просмотра традиционно обсудишь фильм вместе с носителем языка. Участие бесплатное. Для посещения зарегистрируйся через форму.