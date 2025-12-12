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Итальянский киноклуб: комедия «Рождество в подарок»

1-й Боткинский проезд, 7с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

На новой встрече киноклуба на итальянском ты зарядишься предновогодним настроением с тёплой и доброй рождественской комедией «Рождество в подарок» / “Improvvisamente Natale” (2022). Показ состоится на итальянском языке с русскими субтитрами. Каждое Рождество — это возможность для десятилетней Кьяры увидеться с любимым дедушкой, владельцем отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке в разгар лета. Да ещё просят помочь сообщить Кьяре, что они расстаются. Тогда дедушка решает подарить внучке настоящее Рождество, пусть и в августе. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса! После просмотра традиционно обсудишь фильм вместе с носителем языка. Участие бесплатное. Для посещения зарегистрируйся через форму.

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