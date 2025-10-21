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История инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Поговоришь о расцвете Испанской инквизиции — о ведьмах, «Молоте ведьм» и страхе, который касался каждого. Лекция от проекта YaAndArt, который вошел в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». Инквизиция — одна из самых мрачных глав в истории Европы. То, что начиналось как борьба с «неправильной верой», быстро превратилось в отлаженную машину страха: с доносами, пытками и кострами на площадях. На лекции разберёшь, почему ересь стала угрозой для церкви, как духовная власть взяла в руки судебную и зачем понадобилось устраивать казни на публике. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». Меню: — Сырно-мясная тарелка — Оливки с травами — Финики с маслом — Кростини с грушей, сыром и орехами — Кростини с мортаделлой и трюфельным кремом — Салат с киноа, яблоком, печёной тыквой, грецкими орехами и индейкой — Карамелизованная морковь — Печёная цветная капуста — Тарталетки с креветкой — Брауни-чизкейк с вишней — Просекко/Красное вино

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