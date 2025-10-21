Поговоришь о расцвете Испанской инквизиции — о ведьмах, «Молоте ведьм» и страхе, который касался каждого. Лекция от проекта YaAndArt, который вошел в список Forbes «12 подкастов, которые делают женщины». Инквизиция — одна из самых мрачных глав в истории Европы. То, что начиналось как борьба с «неправильной верой», быстро превратилось в отлаженную машину страха: с доносами, пытками и кострами на площадях. На лекции разберёшь, почему ересь стала угрозой для церкви, как духовная власть взяла в руки судебную и зачем понадобилось устраивать казни на публике. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». Меню: — Сырно-мясная тарелка — Оливки с травами — Финики с маслом — Кростини с грушей, сыром и орехами — Кростини с мортаделлой и трюфельным кремом — Салат с киноа, яблоком, печёной тыквой, грецкими орехами и индейкой — Карамелизованная морковь — Печёная цветная капуста — Тарталетки с креветкой — Брауни-чизкейк с вишней — Просекко/Красное вино