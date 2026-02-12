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Истории обыкновенного безумия

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кино — это часто арена поединка между мужским и женским взглядами на действительность. Режиссер пытается выбрать истинный, но редко находит ответ. В цикле показов «мужское/женское» Гордей Петрик и Лариса Аракелова не собираются объяснять фильмы: только раскрывать их символизм с двух точек зрения (подчас противоположных в силу гендерной принадлежности ведущих). Это кино, которое всегда говорит о теле и власти. Первый фильм в цикле — «Истории обыкновенного безумия» — снят искусным провокатором Марко Феррери по самому экстравагантному сборнику новелл Чарльза Буковски. Тут слышны голоса как любящих, так и обделенных, а сквозь грубость быта и животную страсть просвечивает метафизика пола и любви. Вход: донат от 250р

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