Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Почему он, а не я» Поговоришь о несправедливости и необъективности мира в распределении всевозможных ресурсов: от родительской любви до той самой желанной должности. Тут просят гостей по возможности захватить с собой любые закуски на своё усмотрение. Так будет формироваться домашний фуршетный стол. Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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