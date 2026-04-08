Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Сексуальный кринж» Поговоришь на самые горячие темы и специально для этого сюда пригласили сексолога. Но не простого занудного сексолога, а специалиста, который устраивал стендап-выступление в жанре секс-просвет. Тут просят гостей по возможности захватить с собой любые закуски на своё усмотрение. Так будет формироваться домашний фуршетный стол. Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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