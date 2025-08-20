Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «Страхи». Страхи, тревоги, фобии и неврозы — посмеёшься над всеми сразу. Ты же знаешь, что если смеяться своим страхам в лицо, они трусливо отступают? «Временами я просыпаюсь в холодном поту от мысли, что закончу жизнь под мостом и буду допивать суп из консервной банки. Этот страх толкает меня не останавливаться и идти дальше». А что беспокоит тебя? Обсудишь это на встрече. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо? Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская Стоимость: 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое) 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое) Обязательна регистрация.