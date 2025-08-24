Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Стало понятно, что родители были правы». Помнишь тот момент, когда пришло осознание, что родители были правы? О, да, тот самый горький момент. Посмеёшься над ним вместе. Тебя ждёт вечер в тёплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь. Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Встреча минимум на 2 часа, но кто-то засиживается и до полуночи :) Обязательна регистрация.