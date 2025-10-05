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Историчка. Не высовывайся!

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от 200₽ до 900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Не высовывайся!» Иногда так страшно проявиться и заявить о себе. Это не только про экспертный блог или выход на сцену. Это даже про мелочи: написать в чате подъезда, что тебя не устраивает мусор на лестнице. Сказать в компании друзей, что ты хочешь в другой бар. Напомнить любимому человеку, что ты имеешь право на субъективные эмоции. И на все это — даёшь ли ты себе право? Поговоришь о ситуациях, когда ты так старался «не выходить из комнаты, не совершать ошибок». Тебя ждёт вечер в тёплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь. Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.

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