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  1. Москва
  2. События

Историчка на пушке

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1200₽
Возраст 18+

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Новая городская традиция. Тема: «Сепарация» Человек — существо социальное, или же мы должны учиться закрывать все свои подробности самостоятельно. Казалось бы, вопрос философский, но нам то и дело нужно пройти сепарацию с родителями, детьми, партнёрами и даже с начальником. Приходи делиться историями на тему сепарация и рассуждать о балансе: нуждаться, в обществе, но не нуждаться в обществе... Четверг, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где: кафе в 5 минутах от метро Пушкинская/Тверская Подробнее: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.

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