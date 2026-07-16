Возраст 18+
Про событие
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Новая городская традиция. Тема: «Сепарация» Человек — существо социальное, или же мы должны учиться закрывать все свои подробности самостоятельно. Казалось бы, вопрос философский, но нам то и дело нужно пройти сепарацию с родителями, детьми, партнёрами и даже с начальником. Приходи делиться историями на тему сепарация и рассуждать о балансе: нуждаться, в обществе, но не нуждаться в обществе... Четверг, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где: кафе в 5 минутах от метро Пушкинская/Тверская Подробнее: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи