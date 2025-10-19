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Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Мимолётная встреча» Поделишься историями о людях, пронесшихся кометой в твоей жизни, и оставивших очевидный след. В центре сюжетов — фееричные романы, странные коллеги, недолгие знакомцы и случайные попутчики. Тебя ждёт вечер в тёплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь. Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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