Возраст 18+
Еда
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Это простительно». Близкие и родные люди тоже совершают ошибки. И простить их подчас тяжелее (именно они знали, что это тебя ранит), а не простить категорически нельзя. Поделишься историями на эту тонкую тему? Тебя ждёт вечер в теплой дружеской атмосфере, с ароматным чаем, приглушённым светом и приятной музыкой на фоне. Где: 4 минуты от метро Преображенская площадь. Стоимость: стартовый чек 200 р, далее 180 р/час, стоп-чек 900 р. Для любителей сидеть до победного — по тарифам антикафе. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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