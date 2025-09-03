Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Это давно назревало». Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, не так ли? Возможно, некоторые способы разрешить назревавшую ситуацию не слишком деликатны и сейчас ты бы всё сделал по-другому, но тогда... Тогда казалось, что ты сдёргиваешь крышку закипевшей кастрюли и в последний момент отскакиваешь от плиты. Ситуация ещё немного сходит кипятком и пеной, и ты понимаешь: крышку надо было открывать раньше. Тогда не пришлось бы сейчас все это убирать. Пришло время обсудить старые гештальты. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо Где: кафе в 3-ёх минутах от метро Бауманская. Стоимость: 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое) 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое) Обязательна регистрация.