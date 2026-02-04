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Исторические среды. Ухаживай за мной

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — «Ухаживай за мной» Мужчина должен ухаживать в конфетно-букетный, чтобы девушка могла протестировать его галантность и включённость в процесс. Женщины должна ухаживать за своим мужчиной, потому что она хозяюшка и полна нежности, порядка и гнездования. Или никто никому ничего не должен? Обсудишь.. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где: кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Лубянка/Тургеневская.

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