Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — «Ухаживай за мной» Мужчина должен ухаживать в конфетно-букетный, чтобы девушка могла протестировать его галантность и включённость в процесс. Женщины должна ухаживать за своим мужчиной, потому что она хозяюшка и полна нежности, порядка и гнездования. Или никто никому ничего не должен? Обсудишь.. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где: кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Лубянка/Тургеневская.