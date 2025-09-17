Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «Мой лучший друг» «Как же долго я тебя искала, мой милый друг. Сквозь годы, расстояния, самопознание и знакомство с миром других людей. В этой толпе отыскать тебя-большая удача. И вот сегодня я хочу всем про тебя рассказать». Поделишься душевными и тёплыми историями, связанные с нашими близкими друзьями. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо? Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская Условия: 3 часа безлимитного шампанского, закуски и потрясающее общение. Цена: — 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое). — 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое). Среды, которые ты заслужил. Запись обязательна.