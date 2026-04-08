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Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — И дружба неожиданно закончилась Когда ты знаешь, что имеешь дело с очередным приятелем — охлаждение всегда ожидаемо. Но дружба — нет. Это совсем другое. Дружба всегда заканчивается странно и неожиданно. Именно потому, что не должна была заканчиваться. Обсудишь? Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где — кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6
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