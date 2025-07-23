Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «Найм VS Фриланс» Пожалуй, самый сложный выбор нашего поколения. Работать на себя, выстраивать свой график, не иметь потолка и браться только за интересные задачи. Не мечта ли? Или здоровый сон, понятный график, не продвигать себя, всегда иметь работу и зарплату, не отвечать за финансовые показатели и спокойно планировать отпуска и праздники? Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо? Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская Условия: 3 часа безлимитного шампанского, закуски и потрясающее общение. Цена: — 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое). — 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое). Среды, которые ты заслужил. Запись обязательна.