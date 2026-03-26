Многие помнят страшилки из детства про гробик на колёсах и пиковую даму, некоторые слышали про «БЕЗНОГNМ» и «Русский эксперимент со сном», но лишь немногие знают о том, как жила и развивалась крипипаста на русском языке, что стоит у её и истоков и как она повлияла на массовую культуру. На лекции погрузишься в историю российского крипи, узнаешь за какими страшилками стояли реальные жуткие события, вместе (на свой страх и риск) посмотришь файл смерти, исследуешь самые потаённые и мрачные уголки рунета. Кто рассказывает? Дмитрий Филатов. С самого детства и по сегодняшний день любитель и исследователь страшных историй, литературы и фильмов ужасов, тёмного интернет-фольклора. Ведущий тематического телеграм-канал «КРИПОТА | Страшные истории | Ужасы» с девятилетним стажем.