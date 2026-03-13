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Искусство наслаждения: от античного симпосия до рококо

Кофейня «Eyes Coffee», Большая Серпуховская улица, 58

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+

Про событие

Как человечество научилось наслаждаться красиво? На лекции проследят путь наслаждения через эпохи: греческий пир как пространство мысли; римская роскошь как язык власти; ренессансное открытие тела и чувственности; галантная игра рококо, где жест, взгляд и ткань становятся частью тонкой эстетической партии. Ты узнаешь: — Как удовольствие стало формой? — Почему наслаждение требовало стиля? — И в какой момент вкус превратился в философию? Лектор: Полина Дьяконова — искусствовед и автор телеграм-канала Rarture. В стоимость включены красивый раздаточный материал и любой напиток из меню кофейни.

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