На лекции ты поговоришь о французском хрустале и стекле от Daum и Lalique, а также об испанском фарфоре Lladró. Обсудишь историю мануфактур, технологии ручного производства и стили ар-нуво и ар-деко. Лектор — историк моды Андрей Дмитриев-Радвогин. Количество мест ограничено — всего 16. В стоимость входят фотосъёмка, небольшой фуршет, чай, кофе или игристое, а также подарки.