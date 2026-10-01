ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Искусство хрупкости: Daum, Lalique и Lladro

Сытинский тупик, 1с4

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

На лекции ты поговоришь о французском хрустале и стекле от Daum и Lalique, а также об испанском фарфоре Lladró. Обсудишь историю мануфактур, технологии ручного производства и стили ар-нуво и ар-деко. Лектор — историк моды Андрей Дмитриев-Радвогин. Количество мест ограничено — всего 16. В стоимость входят фотосъёмка, небольшой фуршет, чай, кофе или игристое, а также подарки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи

3000₽

Мастер-класс по массажу ребозо
Мастер-класс по массажу ребозо

от 2500₽

Битва чайных королей
Битва чайных королей
до

1350₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи