студия актёрского и ораторского мастерства приглашает на пробное занятие. Здесь помогают открыть себя заново: раскрепоститься и стать увереннее, чтобы реализовать свой потенциал. Пробное занятие длится 2 часа и сочетает ораторское и актёрское мастерство, помогая раскрыть зажимы, мешающие говорить и чувствовать себя уверенно. Ты попробуешь техники работы с телом и голосом, научишься звучать убедительно и почувствуешь внутреннюю опору. Занятие проходит как отдельно, так и в формате гостевого в действующих группах.