Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
студия актёрского и ораторского мастерства приглашает на пробное занятие. Здесь помогают открыть себя заново: раскрепоститься и стать увереннее, чтобы реализовать свой потенциал. Пробное занятие длится 2 часа и сочетает ораторское и актёрское мастерство, помогая раскрыть зажимы, мешающие говорить и чувствовать себя уверенно. Ты попробуешь техники работы с телом и голосом, научишься звучать убедительно и почувствуешь внутреннюю опору. Занятие проходит как отдельно, так и в формате гостевого в действующих группах.
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