Мастер-класс, на котором ты сможешь расписать матрёшку в своём собственном дизайне. Как проходит мастер-класс? – Организатор предоставит тебе матрёшку и все необходимые для декора материалы: акриловые краски, маркеры, краски в баллончиках, стразы, ленточки и многое другое. – Ты сможешь выбрать раскраску-макет, чтобы легко набросать идею на бумаге. – В конце покроешь матрёшку лаком, чтобы сохранить дизайн надолго. – Тебе упакуют фигурку в коробку, чтобы ты не переживал за её сохранность во время транспортировки. Продолжительность: 2-3 часа. В стоимость входит: – мастер-класс –готовая матрёшка – небольшие закуски и чай – фотограф – сопровождение организаторов и официантов