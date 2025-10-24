Infornal FuckЪ
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Что ж, листья опадают, время расправить крылья и отправляться в странствия навстречу алкотуристическим подвигам. Но прежде чем ты стартанёшь, заглядывай поплясать и покуражиться, тебе сыграют сыграем для нужного настроя.
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