ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

In Pulse Soirеe: Love is...

Дом культур
Сретенка 25

Начало:

Завершение:

от 2250₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

In Pulse Soirеe: Love is... — это возможность не только отметить День Святого Валентина по-особенному, но и стать частью международного креативного сообщества, создающего будущее. Тебя ждёт погружение в исследование феномена любви как первопричины созидания. Вместе с мыслителями, креаторами и предпринимателями современности рассмотрят любовь как мощный импульс, движимый прогрессом и творчеством. В программе: 19:00 –19:30 – Сбор гостей + Welcome drink + DJ set 19:30 – 20:00 – Панельная дискуссия 20:00 – 20:30 – Q&A 20:30 - 21:30 - Нетворкинг 21:30 – 00:00 – DJ set + Digital Performance Спикеры: Лера Титова – Арт-директор, нейрохудожница, автор телеграм-канала «ЭйАйЛера» Денис Царюк – Автор YouTube-канала «Личная философия», предприниматель с опытом в social e-commerce Настя Четверикова — музыковед, культуролог, автор просветительского проекта «Искусство для пацанчиков» Алина Силенко — директор по развитию геотехнологий на международном рынке и эксперт Digital Marketing в РФ Цифровой художник — Григорий Давыдов. DJ — Кирилл Agapov.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста