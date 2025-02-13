In Pulse Soirеe: Love is... — это возможность не только отметить День Святого Валентина по-особенному, но и стать частью международного креативного сообщества, создающего будущее. Тебя ждёт погружение в исследование феномена любви как первопричины созидания. Вместе с мыслителями, креаторами и предпринимателями современности рассмотрят любовь как мощный импульс, движимый прогрессом и творчеством. В программе: 19:00 –19:30 – Сбор гостей + Welcome drink + DJ set 19:30 – 20:00 – Панельная дискуссия 20:00 – 20:30 – Q&A 20:30 - 21:30 - Нетворкинг 21:30 – 00:00 – DJ set + Digital Performance Спикеры: Лера Титова – Арт-директор, нейрохудожница, автор телеграм-канала «ЭйАйЛера» Денис Царюк – Автор YouTube-канала «Личная философия», предприниматель с опытом в social e-commerce Настя Четверикова — музыковед, культуролог, автор просветительского проекта «Искусство для пацанчиков» Алина Силенко — директор по развитию геотехнологий на международном рынке и эксперт Digital Marketing в РФ Цифровой художник — Григорий Давыдов. DJ — Кирилл Agapov.