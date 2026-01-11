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ИмпровУзбек

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

ИмпровУзбек — шоу от мастера импровизации Умида Хайитова. Умид общается со зрителями, прожаривает их, а зрители остаются очень довольны. Потому что Умид делает это остро, смешно и талантливо. Никаких границ — только комедия в этот вечер! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Comedy 34 комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте.

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