ИмпровУзбек — шоу от мастера импровизации Умида Хайитова. Умид общается со зрителями, прожаривает их, а зрители остаются очень довольны. Потому что Умид делает это остро, смешно и талантливо. Никаких границ — только комедия в этот вечер! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Comedy 34 комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте.