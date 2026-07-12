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ИмпровЛаб

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Импров Лаб» — спектакль, который создаётся прямо на глазах у зрителей. Без сценария, без заготовленных ролей. Актёры берут твои истории и случайные детали и превращают их в живой театральный сюжет. Зал становится частью происходящего. В реальном времени рождаются персонажи, отношения, повороты — смешные, неожиданные, драматичные. В труппе — профессиональные актёры ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского института. Они умеют слышать зал, мгновенно менять роли и превращать случайную реплику в судьбу. Каждый показ — только один раз. История длится сорок минут. Но ощущение причастности к тому, что родилось прямо на твоих глазах, остаётся дольше.

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