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Иммерсивный вестерн: Последний конфедерат

Лофт Wild West, Электродная улица, 2с29

Начало:

Завершение:

от 7500₽ до 15510₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли

Про событие

На 2 часа ты станешь персонажем истории и проживёшь наполненную событиями жизнь. Мечтал ли ты когда-нибудь оказаться на месте героя фильма? Сумел бы ты перехитрить и южан-конфедератов и союз северных штатов, работая на обе стороны одновременно? Давай проверим! Вырвись из контекста будней и получи впечатления, которые ты не испытывал никогда ранее. Это иммерсивное шоу совершенно иного порядка, что не требует какой-то спец-подготовки от игрока. Не нужно быть актёром, чтобы играть убедительно. Игра изначально создана так, чтобы каждый смог легко и естественно втянуться. Как это происходит: Каждый получит роль и ресурсы. Чтобы победить и получить положительную концовку для своего персонажа, нужно достичь своих собственных целей. То, что нужно тебе есть у кого-то другого. Твоя задача — получить то, что тебе нужно. Общайся, договаривайся, добывай информацию, заключай союзы и раскрывай чужие замыслы. Да, вся игра построена на социальном взаимодействии, ты не сидишь за столом, а можешь свободно перемещаться по локации, обсуждая свои секреты. Тайминг: 5-25 минут — сбор гостей в аутентичной локации, которая сразу перенесёт в эпоху Дикого Запада. 10-20 минут — изучение ролей, получение костюмов и реквизита. 100-120 минут — игра! 10-20 минут — подведение итогов. 30-60 минут — Посидеть, сделать фото, обсудить случившееся, пообщаться.

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