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Отключите Человека

ДК Гайдаровец, ул. Земляной вал 27 стр. 3

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Иммерсивный спектакль. 7 актёров разыграют настоящее драматическое действо, в котором ты будешь непосредственным участником и вершителем судеб. Иммерсивный спектакль, где от твоего выбора будет зависеть дальнейшая судьба человека. Ты сможешь помочь герою и остановить его страдания, отключив либо его разум, либо чувства. В их вечном противоборстве, на чьей стороне будешь ты? Решай на спектакле «Отключите Человека» Как выбраться из жизненного тупика, если борьба чувств и разума не дает принять решение? На что стоит полагаться? Ты попадешь в старинный особняк XVIIIв., с балкона которого, по легенде, Наполеон обозревал горящую Москву! В процессе спектакля сможешь увидеть прекрасные залы особняка и прикоснуться к его тайнам. А после спектакля — сделать фотографии на фоне старинных интерьеров. Новый впечатляющий эксперимент от создателей спектакля Семейный суд, учеников Андрея Кончаловского - Ивана Рубцова и Кирилла Крутько. Особняк находится в 2 шагах от м. Курская недалеко от творческого кластера ARTPLAY — Винзавод — Гоголь-центр. После покупки билета ты получишь тайный код доступа в особняк и в телеграм-канал, где сможешь познакомиться с материалами о спектакле для зрителей. Вход в здание Сената не ранее чем за 30 мин. до заседания. Внимание! В 4 акте спектакля часть сидячих мест располагается на ступеньках лестницы, часть на стульях, и часть мест — стоя. Места занимаются по принципу свободной рассадки, учитывая, что для людей с ограничениями по здоровью и возрасту будут приоритетно предложены стулья. Места с лучшей видимостью — стоя и на ступеньках. Организатор имеет право отказать зрителю в посещении спектакля, если он нарушает Правила Сената, находится в состоянии опьянения или ином состоянии, которое может доставить дискомфорт другим зрителям.

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Комментарии

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Виктор
28 июня 2025, 13:30

Классное мероприятие,рекомендую

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