Застолью быть! Творческое объединение «Петр Валентинович» — сообщество семи молодых музыкантов, фольклористов, певцов, танцоров, перформеров, педагогов и просто талантливых людей, которые собрались вместе, чтобы делать проект для души. «Наш дорогой друг, Александр Маноцков, написал «Застольные песни» на стихи великих поэтов для того, чтобы люди не забывали, каково это: петь вместе». Застолье — вещь изначально священная, и уже поэтому требующая песен. За столом пели о самом главном — любви, смерти, памятных событиях. Некоторые стихи русских поэтов позволяют относиться к ним, как к неким застольным текстам — композитор Александр Маноцков положил эти стихи на музыку, используя родные для него традиции (грузинскую, донскую, народного романса). А творческое объединение «Пётр Валентинович» в неформальной обстановке разучит эти песни вместе со слушателями. Для всех слушателей будут доступны тексты и партитуры всех исполняемых песен.