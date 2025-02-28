Возраст 18+
Игры
Спектакли
Вечеринки
Еда
Про событие
Бар «Кабинет 3,14» проведет бал в историческом особняке В. А. Лемана. На один вечер старинная усадьба преобразится. Для каждого зала определен свой сценарий, барная станция и тайная комната. Желающие смогут научиться игре в преферанс, сделать собственный веер, пройти обряд гадания на свечном воске и получить силуэтный портрет от художника. Узнать про дресс-код можно по кнопке «Купить билет».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи