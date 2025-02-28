ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Иммерсивный бал в стиле русской сказки

Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Игры
Спектакли
Вечеринки
Еда

Про событие

Бар «Кабинет 3,14» проведет бал в историческом особняке В. А. Лемана. На один вечер старинная усадьба преобразится. Для каждого зала определен свой сценарий, барная станция и тайная комната. Желающие смогут научиться игре в преферанс, сделать собственный веер, пройти обряд гадания на свечном воске и получить силуэтный портрет от художника. Узнать про дресс-код можно по кнопке «Купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста