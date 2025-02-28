Бар «Кабинет 3,14» проведет бал в историческом особняке В. А. Лемана. На один вечер старинная усадьба преобразится. Для каждого зала определен свой сценарий, барная станция и тайная комната. Желающие смогут научиться игре в преферанс, сделать собственный веер, пройти обряд гадания на свечном воске и получить силуэтный портрет от художника. Узнать про дресс-код можно по кнопке «Купить билет».