В этом шоу гости и актёры находятся внутри старинного английского особняка, антураж которого играет важную роль в создании таинственной атмосферы. История загадочного Мистера Т. началась в далёком 1914 году с началом Первой мировой, когда пришлось покинуть родной особняк. Но прежде, чем вернуться, он вынужден отправиться в путешествие, которое станет истинной дорогой к дому… Поездка к жемчужине английской короны, познание традиций индийской жизни и поиск Шамбалы, переживание английского безвременья - избранный путь Мистера Т., в котором он исследует, борется, создаёт… Взаимодействуя с реквизитом и обстановкой, зритель не просто наблюдает за событиями, а погружается в них и полностью вовлечен в действие. Оригинальность шоу заключается не только в слиянии искусств, но и в необычном сюжете, оригинальном представлении и переплетении вымысла с реальностью. Полное погружение в «Таинственную историю Мистера Т.» достигается через все органы чувств зрителя. Антураж Tangiers Lounge, гастрономические выходы, взаимодействие актёров с гостями, ролевое участие зрителей и сюжетный квест «Тайна особняка» усиливать эффект погружения. Шоу проходит в пространстве особняка, а зритель всегда находится в поле зрения актёров, проживает сюжет и участвует в действиях, но, чтобы увидеть некоторые эпизоды спектакля, зрителю предстоит переместиться к сцене. Внимание: в спектакле используются дымовые эффекты. Информация о билетах: Обе категории билетов, «Классика» и «Привилегия» включают в себя: приветственный напиток, ланч путешественника, обед в индийском стиле, ужин в английском стиле. В «Классику» входят: расположение за столиками, пользование реквизитом (из винтажного сундука на каждом столике), участие в квесте и активностях шоу, взаимодействие с актёрами, гостевая фотосессия; В «Привилегию» входят: все блага «Классики», расположение за столиками в сердце особняка (у сцены), подарочный набор от Мистера Т, нетворкинг после официального приёма, эксклюзивная фотосессия после шоу. При групповом посещении действуют автоматические скидки: - 15% за каждый билет при покупке от 2 до 3 билетов в одном заказе; - 20% за каждый билет при покупке от 4 билетов в одном заказе. Расписание показов в Tangiers Lounge Pokrovka: Даты: • 29 июня • 27 июля • 24 августа