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Иммерсивная экскурсия в Музее Темноты

Музей Темноты, Автозаводская улица, 18

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Завершение:

2100₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивная экскурсия в полной темноте. «Тёмная» часть (40-45 минут). Стол, диван, стены – слишком понятная и знакомая обстановка, не правда ли? Но стоит выключить свет, как всё меняется и вместе с пространством приобретает магические черты. В темноте слух, обоняние, осязание и вкус становятся главными проводниками. Ты откроешь новые грани восприятия: ощутишь текстуру предметов, раскроешь тайны ароматов, пройдёшь воображаемую улицу, прикоснёшься к музейным экспонатам — и завершишь путешествие, расслабившись за барной стойкой. Сориентироваться в темноте помогут мастера темноты, для которых отсутствие света является частью повседневной жизни. «Cветлая часть» (10-15 минут) Завершает экскурсию насыщенная познавательная программа. Ты узнаешь, как мозг воспринимает Темноту и какие полезные навыки можно извлечь из такой практики. Мастера Темноты расскажут об азбуке Брайля и познакомят тебя с интересными историями из жизни незрячих знаменитостей. Экскурсия направлена также на развитие толерантности по отношению к незрячим людям и понимание, как важно беречь своё зрение. Ежедневно, с 10:00 до 22:00. Пятница, суббота до 23:00. Экскурсии проходят по расписанию, количество мест в группе ограничено. Узнать подробную информацию, выбрать удобный временной слот и зарегистрироваться для посещения иммерсивной экскурсии можно на сайте Музея Темноты.

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