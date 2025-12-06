Бесплатный практикум по трансформационной игре «Лила». Это игра поможет тебе: — Разрешить ситуацию, которая годами не находит решения (в отношениях, карьере, финансах) — Понять, почему ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли — Получить ясный план действий на 1-3 шага вперёд — не из советов психолога, а из глубины твоего подсознания. Ты сможешь заглянуть внутрь себя и увидеть то, что скрыто от повседневного взгляда: свои истинные желания, скрытые страхи и, самое главное, — кармические уроки, которые тебе даны именно сейчас. Как проходит практикум? • Ты погружаешься в специально созданную безопасную атмосферу • Под руководством опытного ведущего Антона Татаурова ты изучаешь тонкости игрового процесса • Ты получаешь не случайные карты, а именно те символы и ситуации, которые резонируют с твоим текущим запросом • Ты не просто изучаешь правила игры — ты анализируешь, осознаёшь и принимаешь важные решения Для кого это мероприятие? • Если ты в тупике и не знаешь, какую дорогу выбрать • Если ты устал от стресса и рутины и хочешь найти источник внутренних сил • Если ты уже на пути саморазвития и готов к следующему уровню глубины • Если ты просто любопытный и хочешь получить уникальный опыт • Если ты хочешь подойди к процессу игры осознанно Проход на территорию Центра осуществляется только по предварительной записи