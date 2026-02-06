The Stanley Parable: Ultra Deluxe — это «бродилка» в жанре interactive fiction про выбор и иллюзию выбора. Офисный работяга Стенли внезапно остаётся совершенно один в огромном офисе, а закадровый рассказчик постоянно комментирует его действия. От игрока зависит дальнейший исход событий… или нет? Ты будешь играть за Стенли, и ты не будешь играть за Стенли. Ты будешь выбирать, и ты не будешь выбирать. Ты сломаешь четвертую стену, и четвертая стена сломает тебя. В ходе игроночи участники пройдут сначала всю оригинальную игру The Stanley Parable, после чего перейдут к Ultra Deluxe версии. Все будут играть по очереди, контроллер будет передаваться часто. Приходи и приносите свои вкусняшки и снеки, дабы подкрепиться. Ночь обещает быть нетомной. Ивент по записи, поэтому пиши в тг оргу, если придёшь.