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Игроночь по The Stanley Parable

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — это «бродилка» в жанре interactive fiction про выбор и иллюзию выбора. Офисный работяга Стенли внезапно остаётся совершенно один в огромном офисе, а закадровый рассказчик постоянно комментирует его действия. От игрока зависит дальнейший исход событий… или нет? Ты будешь играть за Стенли, и ты не будешь играть за Стенли. Ты будешь выбирать, и ты не будешь выбирать. Ты сломаешь четвертую стену, и четвертая стена сломает тебя. В ходе игроночи участники пройдут сначала всю оригинальную игру The Stanley Parable, после чего перейдут к Ultra Deluxe версии. Все будут играть по очереди, контроллер будет передаваться часто. Приходи и приносите свои вкусняшки и снеки, дабы подкрепиться. Ночь обещает быть нетомной. Ивент по записи, поэтому пиши в тг оргу, если придёшь.

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