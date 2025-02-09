Прими участие в захватывающей игре по Мафии. Опытный ведущий Константин Куршев обеспечит незабываемые эмоции и напряжённые моменты борьбы за справедливость. Что тебя ждёт: - Интригующие роли: мирные жители против мафиози - Острые детективные расследования и неожиданные повороты событий - Ночные убийства и дневные голосования - Стратегические альянсы и хитроумные планы Количество мест ограничено, поэтому спеши записаться. Необходимо зарегистрироваться заранее