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Про событие
Прими участие в захватывающей игре по Мафии. Опытный ведущий Константин Куршев обеспечит незабываемые эмоции и напряжённые моменты борьбы за справедливость. Что тебя ждёт: - Интригующие роли: мирные жители против мафиози - Острые детективные расследования и неожиданные повороты событий - Ночные убийства и дневные голосования - Стратегические альянсы и хитроумные планы Количество мест ограничено, поэтому спеши записаться. Необходимо зарегистрироваться заранее
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