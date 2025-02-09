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Играем в Мафию

Restobar Maniac’s, 2-й Грайвороновский проезд, 44к1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Прими участие в захватывающей игре по Мафии. Опытный ведущий Константин Куршев обеспечит незабываемые эмоции и напряжённые моменты борьбы за справедливость. Что тебя ждёт: - Интригующие роли: мирные жители против мафиози - Острые детективные расследования и неожиданные повороты событий - Ночные убийства и дневные голосования - Стратегические альянсы и хитроумные планы Количество мест ограничено, поэтому спеши записаться. Необходимо зарегистрироваться заранее

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